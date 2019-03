Wie heeft Natascha Declerck gezien? Ronny De Coster

08 maart 2019

19u00 30 Oudenaarde De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Natasha Declerck (35) uit Oudenaarde. De vrouw is op donderdag 7 maart rond 22 uur voor het laatste gezien in haar woning aan de Reytstraat in Oudenaarde.

Ze vertrok er met haar witte Toyota Starlet met nummerplaat 1-CLV-163. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor.

Natascha Declerck is 1,70 meter groot, heeft een zware lichaamsbouw en lang rood haar dat aan de linkerkant is opgeschoren.

De vrouw heeft veel tatoeages en droeg op het ogenblik van haar verdwijning een sweater met grijze kap.

Wie Natascha Declerck of haar wagen nog gezien heeft of weet waar ze verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het gratis telefoonnummer 0800/30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu