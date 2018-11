Wie heeft de fiets van de hoofdpiet van sinterklaas gestolen? Opschudding na het grote feest voor sinterklaas in Oudenaarde Ronny De Coster

26 november 2018

18u19 0 Oudenaarde Opschudding bij de zwarte pieten die zondag sinterklaas hebben vergezeld bij zijn feestelijke aankomst in Oudenaarde. Wie heeft tijdens het grote kinderfeest de fiets van de hoofdpiet van sinterklaas gestolen?

Hoewel de grote kindervriend en zijn vrolijke pieten met de boot naar Oudenaarde waren gekomen, had de hoofdpiet ook zijn fiets meegebracht. Maar die is in alle drukte verdwenen, zo bleek na afloop.

Jan Verleyen van Creafant, die samen met de stedelijke jeugddienst het grote verwerlkomingsfeest voor sinterklaas en zijn zwarte pieten in Oudenaarde heeft georganiseerd, doet een oproep om de fiets van zwarte piet op te sporen.

“Het hele feest is wel gefilmd met een drone en werd ook door verschillende fotografen vastgelegd. We gaan al die beelden nu bekijken. Wie de fiets toevallig vindt, mag die altijd anoniem gaan droppen aan de voordeur bij Jeugdcentrum Jotie, bellen naar het telefoonnummer 055/60.36.90 of mailen naar jan@creafant.be”, stelt Jan voor. “Eigenlijk is die fiets van mij, maar ik had hem uitgeleend aan de hoofdpiet. En ik heb die fiets dringend nodig om te gebruiken in een toneelstuk”, legt Jan uit.

Geen stoute kinderen?

Sinterklaas zal hier alvast niet kunnen om lachen. Op het balkon van het stadhuis had hij zondag nog verklaard, dat er in Oudenaarde geen stoute kinderen waren…