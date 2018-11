Wegen en Verkeer vraagt dan toch mening van inwoners over fel omstreden hertekening doortocht N8 in Melden “Nog geen enkel plan is definitief”, zegt Oudenaardse mobiliteitsschepen Lieven Cnudde na overleg met AWV Ronny De Coster

06 november 2018

15u19 0 Oudenaarde Er is nog helemaal niet beslist hoe het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de doortocht van de N8 in Melden zal hertekenen. Op basis van de al gemaakte opmerkingen komt er een nieuw ontwerp. Op een infovergadering begin februari krijgen bewoners van Melden de kans om daarover hun zeg te doen. Pas daarna komt er een definitief plan. Dat zegt de Oudenaardse mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V) na de opschudding van de jongste weken en een vraag in de gemeenteraad.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om de N8 ter hoogte van de doortocht in Melden opnieuw in te richten. Het oversteken van de straat moet veiliger kunnen en de snelheid van het verkeer moet omlaag. Bewoners van Melden zijn het daarmee unaniem eens, maar hebben de voorbije weken met verschillende acties duidelijk gemaakt, dat zij helemaal niet te vinden zijn voor de aanpak die het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen voor ogen heeft. Verenigingen organiseerden een oversteekactie in groep en er was ook een opmerkelijke eenmansactie door een fietser, die elke dag tien minuten lang heen en weer stapte op het zebrapad.

Zebrapad en snelheidslimiet

Het protest stak de kop op, nadat de Meldenaren via een uitgelekt plan te weten waren gekomen, dat er sprake is van het weghalen van het zebrapad in hartje Melden. Overigens het enige op de hele N8 tussen Kluisbergen en Leupegem.

Ook al tegen de zin van de inwoners zijn onlangs de flitspalen langs de N8 weggehaald, terwijl het nog wachten is op de trajectcontrole.

De belangrijkste eis van de bewoners is, dat het zebrapad blijft en dat de snelheidslimiet in het centrum van Melden van 70 naar 50 kilometer per uur wordt gebracht.

Infovergadering

Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft naar aanleiding van het luide protest uit Melden met het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen overlegd. “En er is nog niets beslist”, zegt de Oudenaardse mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). “Geen enkel plan is definitief. We hebben afgesproken, dat we samen naar de inwoners van Melden een infobrief zullen versturen met daarin een toelichting van wat AWV in Melden wil realiseren. Er is nu wel een alomvattend ontwerpplan, maar dat ligt nog niet vast en daarom betreurt Wegen en Verkeer dat sommigen dit al hebben verspreid en de indruk hebben gewekt, dat alles wél al was beslist. Dat is dus niet het geval: er komt een nieuw plan op basis van de opmerkingen die er al zijn gemaakt. Bovendien is er ook nog een informatievergadering, waarop dat hertekende plan zal worden voorgesteld. Alle inwoners van Melden kunnen op dat moment hun mening geven over de hertekening van de doortocht. Die infovergadering zal plaatsvinden op 7 februari volgend jaar”, weet Cnudde nu al.