Wegen en Verkeer start met plaatsing camera's voor trajectcontrole Werkzaamheden en hinder duren tot 12 oktober

22 augustus 2018

05u00

Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de werkzaamheden om op de N8 tussen Leupegem en Berchem trajectcontrole te installeren.

Er komen twee camerapunten: één ter hoogte van Vergalle NV en één ter hoogte van Van Maercke Roeland NV.

Het fietspad zal tijdelijk afgesloten zijn in beide richtingen. Fietsers moeten op de rijbaan. Ter hoogte van de werkzaamheden is er een versmalde rijstrook in beide richtingen.

Tijdens het plaatsen en afregelen van de camera’s is er wisselend verkeer. En tijdens de werkzaamheden is een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur van kracht.

Tegen 12 oktober moet de trajactcontrole gebruiksklaar zijn.

Meer info bij het Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be.