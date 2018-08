Weer recreatie toegelaten op Donkvijver Thomas Vandewalle

29 augustus 2018

20u41 2

Watersporters en vissers kunnen weer hun hobby beoefenen op de Donkvijver in Oudenaarde. Het recreatieverbod dat sinds begin deze maand van kracht was, werd opgeheven. “Uit de staalafname van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat de blauwalgen op de Donkvijver zijn verdwenen”, deelt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) mee. “Het verbod op waterrecreatie is dus opgeheven. En ze voorspellen mooi weer dit weekend.”