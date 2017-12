Wandeling Hanske De Krijger lokt 1890 stappers 02u32 0 Foto André Marlier

Ondanks de concurrentie van tochten in Zottegem en Aalter mocht voorzitter José Deschaumes van wandelclub Hanske De Krijger op tweede kerstdag toch nog 1890 deelnemers begroeten voor de jaarlijkse tocht "Oudenaarde in kerstsfeer". Met keuzeafstanden van zeven tot dertig kilometer en waarbij op de laatste afstand ook de Eikenberg en bedevaarstoord Kerselare werd aangedaan.





Voor de nieuwe leden Peter Blom, Sabine Lampe, Bart Verstraeten en Nathalie De Smet uit Oudenaarde was het hun wandeldebuut, ze waren na afloop tevreden en onthielden vooral de steile Vlaamse Ardennendreef.





