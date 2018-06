Wandelen of lopen langs kunst bij Landelijke Gilde 30 juni 2018

De Landelijke Gilde Melden orgeniseert morgen voor het eerst de ART-run/walk. Lopers starten om 9.30 uur, wandelaars doen dat tussen 10 en 14.30 uur.





"Op een route, van 10 of 15 kilometer, in het hartje van de Vlaamse Ardennen, zal op diverse privé- en openbare locaties zoals oude hoeves, boomgaarden, binnenkoeren, kerk, schuren, voortuinen kunst te beleven zijn. Het parcours loopt in een lus onder de bekende Koppenberg en is dus vlak. Iedere deelnemer krijgt een overzicht van de deelnemende kunstenaars met hun werken en natuurlijk zijn er de nodige bevoorradingen en faciliteiten voorzien", zegt Filip De Smet van de Landelijke Gilde.





Naast kunstenaars uit het eigen dorp, onder wie Edith Mahieu en Hedwige De Puydt, nemen onder anderen ook Adi Steurbaut, Dirk Dekeyzer, Georges Schelstraete, Catherine Thiry, Paul Beeckman, Jan Leenknegt en Willem Vermandere deel. Voorinschrijven kan via www.art-run-walk.webnode.be en melden.landelijkegilden.be. Meer info bij Filip De Smet, 0473/27.26.86. (DCRB)