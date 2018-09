Wandelclub Hanske De Krijger organiseert Ename-tocht Ronny De Coster

07 september 2018

09u17 2

De Oudenaardse wandelclub Hanske De Krijger nodigt stappers uit om op zaterdag 8 september Ename te verkennen.

Deelnemers aan de wandeltochten hebben de keuze uit routes van 4, 7, 10, 14, 18 en 24 kilometer. Het zijn allemaal landelijke tochten door het Bos t’ Ename en langs het Tielemanspad. Ook de archeologische site an de benedictijnenabdij van Ename, het Provinciaal Archelogisch museum en de Laurentiuskerk liggen naast het wandelparcours.

Gratis abdijbiertje

Starte en aankomst zijn in de parochiezaal aan de Paardenmarktstraat in Ename. Deelnemen kost 1,50 euro. Wie lid is van de wandelfederatie, betaalt 1,10 euro. Een Ename abdijbier is in de prijs begrepen. Kinderen tot 12 jaar stappen gratis mee.