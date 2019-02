Wandelclub Hanske De Krijger is 40 jaar en blijft groeien Ronny De Coster

14 februari 2019

18u55 0 Oudenaarde Wandelclub Hanske De Krijger werd op het jaarlijkse clubfeest gehuldigd door het stadsbestuur. De vereniging viert immers haar veertigste verjaardag.

“Onze vereniging werd in 1978 opgericht in samenwerking met het toenmalige stadsbestuur van Oudenaarde. Vandaag tellen we meer dan achthonderd leden. Dat is een recordaantal sinds het ontstaan van onze club en hiermee zijn we de grootste Oudenaardse sportvereniging en 3e grootste club binnen de wandelfederatie. Jaarlijks hebben we 18 organisaties. Dat is dus gemiddeld één om de drie weken, een bewijs dat we niet stilzitten en een echte clubwerking hebben. Van de 18 organisaties zijn er 9 wandeltochten waarop we vorig jaar in totaal zo’n 18.000 wandelaars hebben ingeschreven. Gemiddelde komen dus 2.000 stappers naar onze wandeltochten”, vertelt huidig voorzitter José Deschaumes trots.