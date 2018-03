Waan je even poolreiziger in Mullem UNIEKE EXPO TOONT AVONTUREN VAN FAMILIE DE GERLACHE RONNY DE COSTER

21 maart 2018

03u04 0 Oudenaarde Honderdtwintig jaar nadat poolreiziger Adrien de Gerlache voor het eerst op de Zuidpool arriveerde, opent in zijn dorp Mullem een unieke expo. Op Belgica@Antarctica zijn niet alleen nooit eerder getoonde documenten, maar ook gebruiksvoorwerpen van de poolreizigers te zien.

Adrien de Gerlache was de allereerste poolreiziger die op Antarctica overwinterde. "Het was in januari 1898, toen de man uit Mullem met zijn schip 'De Belgica' op de Zuidpool arriveerde. Een jaar lang zat De Belgica vastgevroren in het ijs, terwijl er voortdurend onderzoeken plaatsvonden. Tot op vandaag dienen de resultaten daarvan nog altijd als baanbrekend referentiekader", weet Willy De Coussemaker, voorzitter van de vzw Belgica@Antarctica, die de expo organiseert.





Zestig jaar geleden werd op Antarctica de eerste Belgische Zuidpoolbasis geopend. "Dat was onder leiding van Gaston de Gerlache, zoon van Adrien. Tijdens deze tweede expeditie richtte hij de Koning Boudewijnbasis op. Die basis bleef tijdens diverse expedities in dienst tot maart 1961 Dankzij de expeditie van Gaston de Gerlache tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar, heeft België samen met 11 andere landen het Antarctisch Verdrag onderhandeld en getekend. Gedurende achttien jaar was Gaston ook burgemeester van Mullem. Gaston de Gerlache is ook achttien jaar burgemeester geweest van Mullem", vertelt De Coussemaker.





De expo is uniek, omdat we niet alleen unieke foto's en documenten hebben die nooit eerder werden getoond, maar ook gebruiksvoorwerpen die de poolreizigers meenamen. Hoe overleefden ze in die barre koude? Hou hielden ze contact? Wat aten ze? Als bezoeker van de expo kan je je helemaal inleven in het doen en laten van de expeditieleden", licht Willy De Coussemaker toe.





Belgica@Antarctica vindt plaats in de Sint-Hilariuskerk van Mullem. "Dat is geen toevallige keuze. Het kerkenbeleidsplan bepaalt dat de kerk van Mullem enkel open blijft voor huwelijken, uitvaartdiensten en andere occasionele erediensten. Daarnaast zoekt de kerkraad naar initiatieven om dit gebouw ook cultureel nuttig te maken. Deze tentoonstelling is het eerste evenement dat perfect in dat plaatje past", vindt De Coussemaker.





De expo loopt tot en met zondag 17 juni, telkens op zaterdag en zondag en is gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur.





Er zijn ook bezoeken mogelijk met gids. Die kosten 60 euro. Schoolgroepen worden gratis rondgeleid.





Meer info:





www.belgicaantarctica.be