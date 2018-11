Vrouw trekt bekentenis brandstichting in: “Mijn man heeft het gedaan, maar we spraken af dat ik de schuld op mij zou nemen” Onderzoek naar brandstichting in sociale woning in Nukerke neemt verrassende wending. Ronny De Coster

19 november 2018

16u39

Bron: Eigen berichtgeving 5 Oudenaarde De 33-jarige vrouw die vorige week aan de speurders bekend had dat zij de brand had aangestoken in haar huurwoning in Nukerke, heeft die verklaring weer ingetrokken. Haar nieuwe versie van de feiten luidt, dat haar man de brandstichter was. “We hadden afgesproken, dat ik de schuld op mij zou nemen, zodat de sterkste van ons twee uit de cel zou blijven om voor de kinderen te zorgen”, zo heeft de vrouw vandaag verklaard tijdens een nieuw verhoor. Ze had zelf om die nieuwe ondervraging gevraagd.

Nadat vorige week maandagochtend brand was uitgebroken in een huis aan de Rozenstraat in Nukerke was het koppel dat er woont, door de politie meteen gearresteerd. Een branddeskundige bevestigde wat politie en brandweer meteen vermoedden: de brand was aangestoken.

De vrouw ging bij de politie in Brakel tot bekentenissen over en verklaarde dat haar man niets met de brandstichting te maken had. Ook bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde herhaalde de verdachte haar verhaal, waarop die haar onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Toen de dertigster vrijdag voor de raadkamer verscheen en daar te horen kreeg dat haar aanhouding met een maand werd verlengd, brak er kennelijk een veer. De vrouw vroeg aan de voorzitter om opnieuw verhoord te worden, omdat ze bij de speurders een nieuwe verklaring wou afleggen.

“Mijn man heeft de brand gesticht, maar we hadden afgesproken, dat ik de schuld op mij zou nemen Verdachte die eerder bekentenissen had afgelegd

Dat is deze voormiddag gebeurd. Bij de politie van Brakel, waar ze een week geleden bekentenissen had afgelegd, trok ze die vandaag weer in.

Volgens de vrouw was niet zijzelf, maar haar man de brandstichter. “We hadden afgesproken, dat ik de schuld op mij zou nemen”, zo keerde de dame haar versie van de feiten.

Lieven De Pessemier, advocaat van de vrouw, bevestigt de verrassende wending in het onderzoek. “Blijkbaar hadden man en vrouw onderling afgesproken, dat zij de feiten zou bekennen en beweren dat haar man er niets mee te maken had, terwijl het niet omgekeerd was. We hebben hier te maken met een gezin dat het financieel en op persoonlijk vlak zeer moeilijk heeft. Blijkbaar hebben ze geredeneerd, dat het beter was dat de minst zwakke figuur uit de cel zou blijven, zodat die voor de twee kinderen zou kunnen zorgen. Dat is de motivatie geweest om te liegen”, zegt de advocaat.

Man ondervragen

Of de vrouw door de nieuwe versie van de feiten weer snel op vrije voeten komt en tegelijk haar man de cel in gaat, is op dit moment nog niet gezegd. Sowieso zal het parket weer de onderzoeksrechter vatten voor nieuwe ondervragingen, vermoedelijk van de beide partners.

Die kan dan beslissen of de man op basis van de nieuwe verklaringen wordt aangehouden en of de vrouw de gevangenis mag verlaten. Ook de branddeskundige wordt hierin gehoord om zijn technische vaststellingen te staven met de oorspronkelijke en nieuwe verklaringen van de betrokkenen.