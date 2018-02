Vrouw steelt zonnebril in optiekzaak 07 februari 2018

Een 52-jarige vrouw heeft zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor het stelen van een zonnebril met een waarde tussen driehonderd en vierhonderd euro in een optiekzaak in Oudenaarde.





De vrouw kwam in de zaak informeren wanneer haar eigen bril hersteld zou zijn, maar maakte van de gelegenheid gebruik om een zonnebril mee te grissen. De diefstal was duidelijk te zien op de camerabeelden van de winkel. "Het was sterker dan mezelf", zei de beklaagde in de rechtbank. Ze gaf ook toe te kampen met een alcoholprobleem. De procureur stelde voor om de vrouw een probatiemaatregel op te leggen, zodat ze haar alcoholprobleem kan aanpakken. De rechter nam de zaak in beraad en zal oordelen op 5 maart. (LDO)