Vrouw botst na wijntje te veel 31 mei 2018

Een 50-jarige dame uit Oudenaarde kreeg in de politierechtbank een geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat ze met 1,17 promille alcohol in het bloed een ongeval veroorzaakte op het kruispunt van de Aalstraat en de Lucien Vandefonteynelaan in Oudenaarde. "Mijn cliënte kwam van een kaas- en wijnavond waar ze een 5-tal glazen wijn had gedronken", schetste haar advocaat de omstandigheden. "Ze was erg geschrokken na de aanrijding. Ze is ook zeker geen gewoontedrinker" (TVR)