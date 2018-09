Vrijetijdsdiensten stad Oudenaarde lanceren Leutige Loetie en wilde Wietie-magazine Nieuw activiteitenmagazine voor de jeugd zal twee keer per jaar verschijnen Ronny De Coster

05 september 2018

16u47 0 Oudenaarde Alles wat er in Oudenaarde voor de jeugd te beleven valt, is gebundeld in een gloednieuw activiteitenmagazine. Het wordt een tweejaarlijkse uitgave.

Het gloednieuwe activiteitenmagazine is samengesteld en vormgegeven door alle vrijetijdiensten van de stad. “Het is bovendien de bedoeling dat deze gids, twee keer per jaar ter beschikking staat van de jeugd en zeker ook van hun ouders. Werkelijk alle toffe en boeiende zaken die in Oudenaarde te beleven vallen, hebben er een plaats in gekregen”, zegt Jelle Didier, communicatieverantwoordelijke van de stad.

“De brochure brengt een bonte waaier aan activiteiten, evenementen en programma’s en laat zien dat de stad Oudenaarde zich daadwerkelijk inzet om het jonge volkje zich aangenaam en vaak leerrijk te laten ontspannen”, aldus Didier.

In het jeugdcentrum Jotie zijn medewerkers al begonnen met het tellen, stapelen en sorteren van de jeugdgidsen. De brochures gaan vanaf deze week op de post.

Het “Leutige Loetie en wilde Wietie-magazine” kan ook op de verschillende vrijetijdsdiensten meegenomen worden. Ook op de beide kunstacademies, die voor Muziek en voor Beeldende Kunst, is de brochure beschikbaar.