Vriendenkring Marnic De Meulemeester schenkt 1.250 euro aan 'Den Burg' van Heuvelheem 21 maart 2018

De Vriendenkring Marnic De Meulemeester heeft een cheque van 1.250 euro overhandigd aan 'Den Burg', een initiatief van vzw Heuvelheem in Oudenaarde. De cheque is de opbrengst van het Diner Dansant van Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester. Heuvelheem is een dienstverleningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De schenking van 1.250 EUR komt goed van pas om de inrichting van hun bistro verder af te werken, nog meer af te stemmen op de specifieke noden én extra aantrekkelijk te maken voor de bezoekers", zegt Directeur Lies Ouvry.





