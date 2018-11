Vriendenkring Julien Verstraeten trakteert kinderen op Sinterklaasnamiddag André Marlier

27 november 2018

13u40

Bron: André Marlier 0

Voorzitter Jerry Heyse van de Vriendenkring Julien Verstraeten was in zijn nopjes toen quasi 100 kinderen opdaagden voor de jaarlijkse Sinterklaasnamiddag die ze organiseerden in zaal Casino. Nadat theater Akaboe de kinderen in de stemming bracht met ‘Tien kleine Boeboeks’, met figuren uit het boek van jeugdauteur Marc De Bel. Tijdens de pauze kregen de kinderen een drankje en donut aangeboden en was er de intrede van de Sint, vergezeld van drie zwarte pieten. Zij hadden voor elk kind een geschenkje en snoep mee. Zo waren de vele kinderhartjes gelukkig gestemd toen ze met hun ouders huiswaarts keerden.