Vredesboom ingehuldigd om einde

Eerste Wereldoorlog te herdenken Redactie

09 november 2018

18u17 0 Oudenaarde Aan de Reytmeersen in Nederename is vrijdag in het bijzijn van Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) en een afvaardiging van de Amerikaanse ambassade een zogenaamde vredesboom ingehuldigd. De minister en de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) legden een bloemenkrans bij de boom.

De boom is gesponsord door de federatie van Amerikaanse veteranen, ter nagedachtenis van de vele jonge Amerikaanse landgenoten die gesneuveld zijn in deze ‘grote oorlog’. Dit project is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het sluit aan op een eeuwenoude traditie om bij een belangrijke gebeurtenis een vredesboom aan te planten. Een stoet met vlaggendragers van vaderlandslievende verenigingen trok vanuit de Ohiostraat te voet naar de Reytmeersen.