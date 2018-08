Vrachtwagen kantelt op rotonde 'Samsonite' van N60 Redactie

29 augustus 2018

14u13 36

Op de rotonde 'Samsonite', aan industriezone De Bruwaan in Oudenaarde, is deze middag rond 12.45 uur een vrachtwagen gekanteld. Niemand is hierbij gewond geraakt. De vrachtwagen kwam op de passagierskant terecht en verspert zo een deel van de rotonde. Het ongeval veroorzaakt heel wat verkeershinder, vooral voor het verkeer dat via de N60 richting Gent rijdt. De politie leidt het verkeer om via de afrit in Bevere. Om de omleiding zo vlot mogelijk te laten verlopen, raadt de politie aan om Bevere en Eine zo veel mogelijk te vermijden.

Vermoedelijk zal de verkeershinder nog tot 18 uur vanavond aanhouden.