Voortaan maandelijks live radio-uitzending vanuit Peloton Café Vrijdag komen onder meer Marnic De Meulemeester, Rhinos Rugby en Okra aan bod Ronny De Coster

07 november 2018

11u13 1 Oudenaarde In het Peloton Café, de brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde vindt op vrijdag 9 november de eerste uitzending plaats van Daddy Cool Late Night, een maandelijkse talkshow met regionale praatgasten en live muziek.

“Vorige maand hadden we met Peloton Café en Radio Media een eerste samenwerking met de live uitzending van het verkiezingsdebat”, licht zaakvoerder Geert Van De Velde (alias dj Daddy Cool) toe. “We willen aan dit succesverhaal graag een vervolg breien en daarom zal ik mijn jarenlange radio-ervaring delen met de luisteraars van Radio Media”, zegt Geert.

Elke tweede vrijdag

Maandelijks de tweede vrijdag van de maand zal hij regionale praatgasten uitnodigen voor een spontane babbel. “Vrijdag maken we kennis met de andere kant van burgemeester Marnic De Meulemeester. We praten dan niet over politiek, maar over zijn favoriete liedjes. Verder ontvang ik ook de woordvoerders van BNI Oudenaarde, Rhinos Rugby Oudenaarde, Okra Oudenaarde. Ook Yves Brokken van Wielerverhaal is van de partij en komt een woordje uitleg geven over de komst van wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel naar het Centrum Ronde van Vlaanderen. En in de rubriek ‘Hoe zou het nog zijn met…’ ontvang ik Dirk Moerman, radio-icoon en in de jaren negentig immens populair bij Radio Contact en Topradio. Tussen de praatgasten door komt Sam Bauters (Belgium’s Got Talent) uit Ename live muziek brengen”, licht Geert toe.

Radio Media

Wie dus eens een radio-uitzending live wil meemaken, moet op vrijdag 9 november van 19 tot 22 uur in Peloton Café zijn. De uitzending gaat live op antenne via Radio Media op 106.3 FM (Regio Oudenaarde) en 105.0 (regio Ronse-Kluisbergen).