Voordeur vat vuur 16 augustus 2018

02u23 0

De brandweer moest afgelopen zaterdag uitrukken naar de Gevaertsdreef in Oudenaarde. Daar bleek de voordeur van een woning in brand te staan. Vermoedelijk was dat het gevolg van onkruid dat nog nasmeulde nadat het met een gasbrander verdelgd werd. De brandweer kon de schade beperken tot de voordeur. (DCRB)