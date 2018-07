Voor vijfde keer Big Jump voor properder water 04 juli 2018

Aan de jachthaven op de Trekweg Linkeroever in Oudenaarde vindt zondag weer de Big Jump plaats. Samen met duizenden anderen in heel Europa vragen de deelnemers aandacht voor de waterkwaliteit. "Het is een ludieke verfrissende actie waar we ijveren voor properder oppervlaktewater, goed voor mens, natuur en milieu", luidt het. "Een leuk gevolg ervan zou zijn dat de besturen meer openbare zwemgelegenheden voorzien aan de waterstromen." Met hun sprong willen de deelnemers de politici vragen om van proper water een beleidsprioriteit te maken de komende jaren. The Big Jump Oudenaarde start om 14 uur met interactief kindertheater van Alina Pralina. De eigenlijke sprong is om 15 uur en wordt nog gevolgd door een optreden van Luc De Rocker. Hij brengt Nederlandstalige rock. (TVR)