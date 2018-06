Volley EVO Ename kampioen op vele terreinen 19 juni 2018

Volley EVO Ename mocht met verschillende kampioenenploegen voro een ontvangt naar het stadhuis van Oudenaarde.





Bij de volwassenen promoveerde het damesteam1 naar eerste divisie en won het ook de beker van Oost-Vlaanderen. Ook de heren A behaalden de Oost-Vlaamse beker. De herenploeg B eindigde tweede in eerste provinciale en promoveert naar de tweede divisie.





Ook drie jeugdploegen mochten naar het stadhuis: heren U17 en U15 wonnen de provinciale beker. U17 werd ook nog eens provinciaal kampioen en de U13 was goed voor provinciaal zilver in de bekerfinale.





(DCRB)