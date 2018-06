Volgende Bierfeesten zonder wegwerpbekers? 27 juni 2018

02u35 0 Oudenaarde Misschien drinken bezoekers van de Adriaen Brouwer Bierfeesten en andere evenementen in de toekomst niet langer uit wegwerkbekers. Oppositieraadsleden Elisabeth Meuleman (Groen) en Dagmar Beernaert (sp.a) polsten naar het gebruik van herbruikbare bekers.

"Met de aankoop van herbruikbare bekers vangt men twee vliegen in een klap. Verenigingen hebben een zorg minder bij de organisatie van een evenement en we dragen een steentje bij tot het verminderen van de afvalberg. In Gent zal tijdens de Gentse Feesten geen wegwerpbeker te vinden zijn. De hele Gentse feesten zijn wegwerpbeker vrij. Ook minister van milieu Schauvliege kondigde een algemeen verbod op plastic bekers op festivals aan. Bovendien zijn bekers met het logo van de stad een mooi marketinginstrument om aan te tonen dat ook Oudenaarde bekommerd is om het milieu", motiveert Elisabeth Meuleman (Groen), die samen met Dagmar Beernaert (sp.a) het idee lanceerde tijdens de jongste gemeenteraad.





Milieuschepen Mathieu De Cock (CD&V) ziet wel iets in het voorstel. "Ik heb dit idee elf jaar geleden zelfs al eens in de gemeenteraad gelanceerd. In principe ben ik dus voorstander. We gaan de haalbaarheid eens grondig bekijken. Want er zijn veel aspecten: organiseert de stad dit of kunnen we dit overleggen met de afvalintercommunale I.VL.A zodat ook andere gemeenten in de regio meedoen? Vraag is ook: wie organiseert de afwas van die bekers. Dat moeten we allemaal bekijken. Geef mij een paar maanden de tijd en ik denk dat we in het najaar met een voorstel naar de gemeenteraad kunnen", besluit De Cock. (DCRB)