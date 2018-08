Volgelingen Van Prosper vieren 165 jaar Fietel met jubileumpin Ronny De Coster

24 augustus 2018

20u35 0

De “Aloud Vermaarde Koddige Fietel” van Eine gaat volgende maand voor de 165 uit en dat jubileum willen de Volgelingen van Prosper De Maeght niet zomaar voorbij laten gaan. Ze hebben een pin uitgebracht die in een beperkte oplage verkrijgbaar is.

De Volgelingen van Prosper (VVP), dat is niet de organisator van de Fietel, maar wel de vereniging van groepen die eraan deelnemen. “Het Fietelcomité zorgt ervoor dat de Fietel plaatsvindt en wij engageren ons ervoor dat er groepen zijn die deelnemen”, legt Geert Vermeersch van VVP uit.

250 stuks

En het zijn de VVP’ers die de 165ste verjaardag van de de spotstoet van Eine gedenken. “We brengen maar 250 pins uit, omdat het ook een beetje een verzamelobject moet worden. Het is onze bedoeling om elke vijf jaar zo’n pin te laten maken. Met de opbrengst van de verkoop financieren we de taptoe die we de maandag na de Fietel organiseren aan het beeld van Prosper”, legt Vermeersch nog uit.

De jubileumpin kost 5 euro en is te koop in alle cafés en in de krantenwinkel van Eine.