Voka: “Kleine groep stakers zorgde voor onevenredig grote hinder” Ronny De Coster

13 februari 2019

17u31 0 Oudenaarde “Een kleine groep stakers heeft een onevenredig grote hinder veroorzaakt”, vindt ondernemersorganisatie Voka. “In 65 procent van de bedrijven is er niet gestaakt, maar van één derde van de bedrijven hebben actievoerders de toegang versperd. Gelukkig heeft de Oudenaardse burgemeester zijn taak vervuld door de blokkades te ontbinden”, zegt Geert Moerman.

Voka deed een rondvraag bij bedrijven in heel de provincie. “65 procent van de bedrijven zegt dat er bij hen geen enkele medewerker staakte. Minder dan tien procent van de bedrijfsleiders geeft aan dat de staking echt is opgevolgd. Die percentages zijn vergelijkbaar met de algemene Vlaamse cijfers, maar Oost-Vlaanderen blinkt negatief uit in de hoeveelheid hinder die bedrijven ondervinden door de vakbondsacties. Aan 31 procent van de Oost-Vlaamse ondernemingen hebben actievoerders de vrije toegang verhinderd. Dat is dubbel zo veel in vergelijking met de algemene Vlaamse resultaten”, betreurt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Deurwaarder gestuurd

In Oudenaarde viel die hinder relatief mee. Actievoerders die een blokkade hadden opgezet aan de ingang van het industrieterrein De Coupure, kregen het bezoek van een deurwaarder, gestuurd door enkele bedrijfsleiders. Onder het dreigement van een dwangsom van duizend euro per staker die de doorgang zou versperren, maakten de stakers de weg weer vrij.

De Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), die politiepatrouilles stuurde naar de Coupure en De Bruwaan om erop toe te zien dat er geen blokkades kwamen, krijgt alvast applaus van de werkgeversorganisatie.

“Wij hadden de burgemeesters vooraf gevraagd om de wegen vrij te houden, maar op te veel plaatsen werd niet ingegrepen. Wegen versperren kan niet volgens de wet en is bovendien gevaarlijk. In Oudenaarde heeft de burgemeester wel zijn taak ter harte genomen. De delegaties konden kort informatie geven. Daarna werden de blokkades verplicht ontbonden. Proficiat aan de burgemeesters die het ‘recht op werken’ doen respecteren hebben. Het gedoogbeleid dat anderen voeren is niet zoals de wet het voorschrijft en leidt tot onnodig gevaarlijke situaties”, besluit Moerman.