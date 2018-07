Voetbaloorlog vermeden: stad trekt plan voor WK-scherm op de Markt al na enkele uren in RONNY DE COSTER

04 juli 2018

13u31 0 Oudenaarde Enkele uren nadat de stad woensdagochted het idee lanceerde voor een tweede groot WK-scherm vrijdag voor de match van de Duivels tegen Brazilië, is dat plan al meteen afgevoerd.

Dat gebeurde na fel protest van voetbalclub SV Oudenaarde en Peter Decordier. Zij vinden het niet kunnen, dat de stad hen plots concurrentie wou aandoen.

Resultaat: de Qubus blijft in Oudenaarde voor voetbalfans de plaats van afspraak.

Vrijdag viert Oudenaarde "Vlaanderen Feest", naar aanleiding van 11 juli. Op het programma staat, zoals al lang was voorzien, het meezingconcert "Zingem Vlaamse Klassiekers".





Maar de stad vreest kennelijk de concurrentie van de WK-match die de Rode Duivels vrijdag spelen tegen Brazilië.





Daarom kwam het idee om op de Markt een groot scherm te plaatsen. "Er is speciaal voor deze gelegenheid een samenwerking met de lokale horeca. Kaffee Hyppo, Brasserie Pagora, Adriaen Brouwer, De Carillon, La Pomme d'Or en 't Pand bundelen hun krachten om iedereen op de nieuwe markt een hele avond van spijs en drank te voorzien", zo stond in een persbericht dat de Dienst Cultuur van de stad woensdagochtend verspreidde.





Woordbreuk





"Dit gaat in tegen alle gemaakte afspraken. De stad pleegt hier je reinste woordbreuk", reageerde Peter Decordier, die samen met voetbalclub SV Oudenaarde het WK op groot scherm organiseert aan de Qubus. "De stad heeft altijd gezegd, dat er in Oudenaarde maar plaats was voor één grote outdoor WK-organisatie op groot scherm met als voornaamste reden de veiligheid. Wij hebben te voldoen aan een heleboel veiligheidsmaatregelen. Terecht, overigens. Zo is het terrein helemaal omheind. En nu zou het plots ook snel-snel op de Markt kunnen? Bovendien hebben wij samen met SV Oudenaarde ook maar beslist om het WK-event te organiseren mits die garantie van de stad dat wij de enigen waren. Anders is dit financieel ook niet haalbaar. Straf dat de stad ons nu zelf concurrentie wil aandoen en ineens wil mee profiteren", reageerde Decordier fors.





Plan afgevoerd





"Op de Markt bereiken we met 'Vlaanderen Feest' toch een ander publiek. En ook die mensen willen we de kans geven om het WK te volgen", verdedigde cultuurschepen Guy Hove (Open Vld) eerst nog het tweede scherm. Maar enkele uren na de lancering van het plan kondigt Hove aan, dat de stad het plan toch laat varen. "We krijgen dit organisatorisch niet meer rond", klinkt de officiële uitleg van de stad. "Dat verbaast me niet, maar het is vooral stuitend, dat het stadsbestuur dit wel wou proberen", reageert Decordier op de uiteindelijke beslissing.