Vive le Vélo strijkt neer in Oudenaarde en Ronse Lieke D'hondt

22 maart 2019

18u24 0 Oudenaarde Wielerprogramma Vive le Vélo komt op maandag 1 en dinsdag 2 april de wielergekte opsnuiven in de Vlaamse Ardennen. Op 1 april ontvangt presentator Karl Vannieuwkerke zijn gasten in Oudenaarde, de dag nadien is Ronse het decor van het programma.

Vive le Vélo: leve de Ronde blikt een week lang vooruit op de Ronde van Vlaanderen, met aandacht voor andere koersen zoals Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De eerste aflevering nemen de programmamakers op in Oudenaarde, daar waar het hart van de koers dezer dagen klopt. “De keuze voor Oudenaarde en ook Ronse komt er vanwege hun duidelijke link met de koers en meer specifiek de Ronde van Vlaanderen”, legt vrt-woordvoerder Hans Van Goethem uit. Burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open Vld) is blij met de komst van het programma. “De programmamakers zijn momenteel nog aan het bekijken waar ze de aflevering gaan opnemen, maar ze vinden hier zeker een prachtige locatie. We zijn het ondertussen al goed gewoon om de mensen van Sporza jaar na jaar te ontvangen.”

Wielerstad Ronse

De komst van Vive le Vélo naar Ronse is het resultaat van een samenwerking op verschillende domeinen. Schepenen Joris Vandenhoucke (CD&V), Brigitte Vanhoutte (N-VA) en Aaron Demeulemeester (N-VA), verantwoordelijk voor Sport, Toerisme, Communicatie en Citymarketing hebben samen de nodige contacten gelegd. “We waren samen met andere wielersteden in de running, dus we zijn heel trots dat we erbij zijn”, zegt schepen Demeulemeester. “We zijn historisch gezien een wielerstad en dat willen we vandaag de dag ook blijven. We willen Ronse nog meer in de schijnwerpers plaatsen als fietsstad en een programma als Vive le Vélo kan ons daarbij helpen.”