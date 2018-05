Vinkenier Jürgen wint 50ste Grote Prijs Familie Waege 08 mei 2018

In de omgeving van het voetbalveld in Bevere vond de 50ste Grote Prijs Familie Waege plaats. Het ging om een woensdagavondzetting die 113 deelnemers lokte en waarbij alle deelnemers na afloop op een bakje frietjes en een frikadel werden getrakteerd. Door het regenweer werd het een zetting van slechts een half uur. Winnaar werd, net als vorig jaar, Jürgen De Vriese uit Eke met vink Spartacus en 368 liedjes. Hij haalde het van Marie-Claire Van Gestel uit Maarkedal met Zorro en 332 liedjes . Ook de 3de plaats was voor Jürgen met Kastaar en 324 liedjes.





Verdere ereplaatsen waren er voor Marino Seynhaeve uit Waregem en voor Zingemnaar Gunther Dettmaring.





(MAN)