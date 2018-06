Vijf nieuwe goede doelen voor 24 uren van Oudenaarde 07 juni 2018

De 24 uren van Oudenaarde, de grote jaarlijkse benefietactie, heeft de vijf goede doelen bekendgemaakt, die de editie 2018 zal steunen. Naast het Kinderkankerfonds, dat elk jaar een bijdrage krijgt, zijn er ook vijf lokale goede doelen.





Heartbeats stimuleert oude of dementerende patiënten door middel van muziek. Profo bereidt een 70-tal jongeren met een kwetsbare achtergrond via deeltijds schoollopen en projecten voor op de arbeidsmarkt. De vzw Sneukelwiel laat mensen met een beperking onder begeleiding van vrijwilligers op aangepaste elektrische fietsen weer (mee)fietsen. M-BRIO, een project van vzw aPart, biedt opvang aan kwetsbare jonge moeders of zwangere meisjes van 15 tot 25 jaar, die door psycho-sociale problemen de weg in de maatschappij of de school zijn kwijtgeraakt. En Give Us A Break is een vereniging die opvang voorziet voor kinderen met een beperking.





(DCRB)