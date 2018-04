Vijf nieuwe gezichten bij N-VA 18 april 2018

02u28 0

N-VA Oudenaarde licht een tip van de sluier en stelt vijf nieuwe gezichten voor met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het gaat om Herman Van Den Driessche, Kathy De Rycke, Andy Vandekerckhove, Kellin Cousaert en Stijn Vandriessche.Eerder raakt al bekend dat gemeenteraadslid Kristof Meerschaut lijsttrekker wordt van de partij. "Ik ben blij dat elk van deze kandidaten vanuit hun interesses gestalte wilt geven aan de kracht van verandering die ook in Oudenaarde broodnodig is. Samen met de vaste waarden uit de afdeling zullen ze deel uitmaken van de lijst waarmee we in oktober naar de kiezer trekken", aldus kopman Meerschaut. (DCRB)