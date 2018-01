Vijf medailles voor Recreanjuniores 30 januari 2018

Met 22 leden trok squashclub Recrean naar het Belgisch kampioenschap voor juniores in de Castle Club in Brussel. Ze keerden terug van het driedaags gebeuren met 5 medailles en een dolgelukkige trainer/coach Kristof Vanderheggen. In de categorie -19 jaar werd Florian Bierkens Belgisch kampioen en op hezelfde podium stond clubmaat Kevin De Maesschalck die brons behaalde. In de categorie -11 jaar haalde Tristan Defever goud en zijn clubmaat Charles De Smet brons. De vijfde medaille, een bronzen, was voor Hanna De Blauwer in de categorie -15 jaar.





