Vijf bewoners uit zware brand gered GEVALLEN KAARS MOGELIJKE OORZAAK HELE APPARTEMENTSBLOK ONBEWOONBAAR RONNY DE COSTER

29 januari 2018

02u43 0 Oudenaarde Het heeft gisterenavond zwaar gebrand in een appartement aan de Jacob Lacopstraat nabij het station van Oudenaarde. De brandweer moest vijf mensen uit het brandende pand bevrijden. Drie van hen zijn naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Eén slachtoffer heeft brandwonden opgelopen. Ook een politieagent en en brandweerman raakten door de rook bevangen en moesten naar de kliniek.

Het vuur ontstond rond halfnegen in een flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Jacop Lacopstraat en de Dijkstraat in de buurt van het station van Oudenaarde.





"Ik werd gealarmeerd toen mensen aan onze deur belden en schreeuwden dat er brand was in het gebouw", getuigt Amy van Simaey, die op het gelijkvloers woont. "Ik ben naar buiten kunnen lopen, maar blijkbaar zaten er op de hogere verdiepingen mensen vast. Het vuur woedde op dat moment echer al zo fel, dat het onmogelijk was om er nog iets tegen te beginnen. Gelukkig was de brandweer wel heel snel ter plaatse en heeft die heel doeltreffend ingegrepen", vertelde Amy.





Razendsnel

In een mum van tijd stond de flat op de tweede verdieping van het appartementsgebouw in brand en sloegen de vlammen door de ramen aan de straatkant. De bewoonster, een dame op leeftijd, was uit haar flat gelopen om hulp te vragen.





Het vuur breidde zo snel uit, dat uiteindelijk vijf mensen niet onmiddellijk naar buiten konden. De brandweer heeft hen uit het brandende gebouw bevrijd.





Eén van hen had lichte brandwonden opgelopen en is naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde gebracht. Ook twee andere bewoners zijn uit voorzorg door de ambulance meegenomen. En ook een politieagent en een brandweerman, die bij de reddingsactie waren bevangen geraakt door de rook, moesten naar de kliniek.





Gebouw onbewoonbaar

In het getroffen pand bevinden zich negen appartementen. Daarin wonen 15 mensen, van wie niet iedereen thuis was op het moment van brand.





Burgmeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) kwam samen met de Oudenaardse brandweerpostcommandant Frank Verplanken en brandweerzonechef Peter De Vijlder ter plaatse om voor de getroffenen opvang te voorzien. Zij die niet bij familie terecht konden, konden overnachten in het naburige jeugdhuis Jotie.





De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens een bewoner zou in de flat op de tweede verdieping een brandende kaars op een tafellaken zijn gevallen en is zo de brand ontstaan. Maar dat is gisterenavond nog niet officieel bevestigd.