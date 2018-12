Vier feestkomitees hand in hand voor organisatie kerstmarkt Nederename André Marlier

26 december 2018

12u22

André Marlier

De feestkomitees van Eine , Mater, Ename en Nederename organiseren reeds ettelijke jaren steeds samen een kerstmarkt. Telkenjare in een andere deelgemeente en dit jaar was Nederename aan de beurt. Het was Tom Vanderschaeve,ondervoorzitter van feestkomité Nederename die de afgevaardigden van het stadsbestuur en de feestkomitees verwelkomde waarna burgemeester Marnix Demeulemeester de kerstmarkt officieël opende. Waarna men samen een bezoek bracht aan de 20 standen waaronder diverse, lokale verenigingen en eerste halte was bij deze van feestkomité Eine. Bij deze gelegenheid was het leegstaande café Kerkhoek omgedoopt tot café Kersthoek en werd uitgebaat door het organiserende feestkomité.