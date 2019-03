VIDEO: Vrouw gekneld na crash tegen boom langs N60 in Nukerke Ronny De Coster

03 maart 2019

09u53

Bron: Eigen berichtgeving 11 Oudenaarde Op de gewestweg N60 op de grens van Nukerke en Melden is vanochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een vrouw die met haar auto reed in de richting Oudenaarde, week net voor de weegbrug door een onbekende oorzaak van de weg af en kwam tegen een boom terecht.

Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest te hulp snellen om de bestuurster uit haar helemaal verhakkelde auto te bevrijden. Het slachtoffer is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. De vrouw verkeerde niet in levensgevaar.

Als gevolg van het ongeval moest het verkeer op de gewestweg in de richting Oudenaarde een tijd over één rijstrook.