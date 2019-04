VIDEO. Kleuters reden vandaag al hun Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde Ronny De Coster

01 april 2019

16u33 10 Oudenaarde Jong geleerd is oud gedaan: vijftig kleuters van het KBO-school Sint-Walburga in Oudenaarde hebben vandaag al hun Ronde van Vlaanderen gereden.

Op en rond het Ronde van Vlaanderenplein fietsten ze voor een podiumplaats of gewoon om erbij te zijn. Aan enthousiaste supporters was er geen gebrek. “Ik heb de indruk dat deze race voor kids elk jaar meer belangstelling krijgt”, bedacht Lucien De Schepper, wielerliefhebber in hart en nieren en organisator van de sympathieke wedstrijd. Hij had trofeeën voor de de winnaars van elke categorie en een geschenkje voor élke deelnemer.