VIDEO - Gewapende overvallers maken in één minuut 1.900 euro buit in nachtwinkel in Oudenaarde Ronny De Coster

01 februari 2019

02u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Donderdagavond is een gewapende overval gepleegd op een nachtwinkel in de Oudenaardse deelgemeente Bevere. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de 67-jarige uitbater de kassa open maken. De hold-up heeft één minuut geduurd en is gefilmd.

Het 22.40 uur als twee donker geklede mannen in de Beverestraat in Oudenaarde aangewandeld komen. Eén van hen stapt onmiddellijk Nachtwinkel Jaan binnen. Die man draagt een kaki-kleurige jas met kap en pels, een zwarte broek en witte pantoffels. De tweede blijft eerst op een paar meter afstand, maar holt na enkele seconden ook naar de ingang van de winkel. Hij blijft daar in een zijgangetje wachten, terwijl de andere naar binnen gaat en meteen met een pistool zwaait naar de uitbater. De overvaller gaat achter de toonbank en duwt de uitbater opzij. De winkelier biedt geen weerstand, maar krijgt toch verschillende keren het vuurwapen op zich gericht. De dief wil de kassa openmaken, maar dat lukt hem niet, waarop hij de winkelier dwingt dat te doen. Opnieuw dreigt de gangster met het wapen. Zijn slachtoffer stopt een sleutel in de kassa en tikt een code in om de geldlade te openen.

Zwarte rugzak

Ondertussen is te zien hoe de tweede dader even door de deuropening komt. Hij grijpt naar een pak flessen drank en plaatst die zo, dat de winkeldeur open blijft, zodat zijn kompaan straks makkelijk naar buiten kan vluchten.

De gangster bij de kassa graait inmiddels alle geldbiljetten uit de geldlade. In zijn rechterhand houdt hij behalve het vuurwapen ook een zwarte rugzak, maar het geld lijkt hij toch allemaal in de zak van zijn jas te stoppen. Op een bepaald moment laat de overvaller de kassa vallen. De verbouwereerde winkeluitbater blijft zich gedeisd houden. En dan neemt de dader de vlucht.

De overval heeft één minuut geduurd. De daders zijn te voet weggevlucht in de richting van Bevere.

Wat een laffe daad om een weerloze man van 67 jaar te komen beroven. Dit is de derde overval in twee jaar tijd. Amjad Ashraf, schoonzoon van het slachtoffer

“Ze hebben 1.900 euro mee”, schat Amjad Ashraf, schoonzoon van de overvallen winkelier. “We hebben onze winkel al mee dan tien jaar en het is nu de derde keer in twee jaar tijd dat wij het slachtoffer zijn van een overval. Ik stond zelf niet in de winkel. Ik denk dat de daders wisten dat mijn schoonvader jaar hier alleen was. Wat een laffe daad om een weerloze man van 67 jaar te komen beroven. Op de camerabeelden lijkt mijn schoonvader zeer rustig, maar hij is heel fel onder de indruk van wat er is gebeurd. Ik kan alleen maar hopen, dat de politie de daders deze keer kan opsporen. Bij de vorige twee overvallen is dat helaas niet gelukt”, betreurt Amjad.