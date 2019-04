VIDEO. Boze landbouwers blokkeren rotonde op N60 in Leupegem uit protest tegen Mestactieplan 6 Ronny De Coster

03 april 2019

13u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Met een dertigtal tractoren hebben landbouwers uit de Vlaamse Ardennen actie gevoerd op en rond de rotonde op de N60 in Leupegem.

De actievoerders verzamelden eerst in Kerzelare, boven de Kruisstraat in Ronse en aan de Berchemweg, waar ze in colonnes naar Leupegem tuften.

Daar hebben ze twee uur lang het verkeer opgehouden. Verkeer dat vanuit Kluisbergen en vanop de Edelareberg richting N60 wou, kon niet door; de N8 werd helemaal versperd. Verkeer op de N60 moest door een filterblokkade: één rijstrook op de rotonde bleef versperd, terwijl auto’s en vrachtwagens op de tweede nu en dan wel werden doorgelaten.

De actie van de landbouwer heeft lange files veroorzaakt vanuit alle richtingen naar de rotonde.

Vandaag houden we het nog braafjes, maar ik durf niet garanderen, dat het zo blijft als we na deze actie van de politiek geen reactie krijgen. Lieven De Stoppeleire, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat Vlaamse Ardennen

De boeren kozen het moment voor hun acties niet toevallig: de regio Vlaamse Ardennen staat in de week voor de Ronde van Vlaanderen bij alle media in de picture. “Nu alle ogen op onze mooie streek zijn gericht, mag het ook eens duidelijk zijn, dat de landbouwers niet alleen het landschap mee vorm hebben gegeven, maar hier ook proberen om hun boterham te verdienen. Met het Mestactieplein 6, dat nu in het Vlaams parlement voorligt, wordt dat voor velen onmogelijk”, zegt Lieven De Stoppeleire, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat Vlaamse Ardennen. Vandaag houden we het nog braafjes, maar ik durf niet garanderen, dat het zo blijft. Als we na deze actie van de politiek geen reactie krijgen, komen er andere”, zegt De Stoppelaere.

Naar Ronde van Vlaanderen?

Of de landbouwer van plan zijn om op de dag van de Ronde van Vlaanderen hun tractor van stal te halen, wil de ABS-voorzitter niet gezegd hebben. “We moeten tegen dan nog een paar keer onze koeien melken en hebben dus tijd om erover na te denken”, besluit de landbouwer.