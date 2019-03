Video. Bewoners van appartementsgebouw in Oudenaarde kunnen niet naar hun flat terug na zware kelderbrand Ronny De Coster

13 maart 2019

14u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Een brand die deze middag heeft gewoed in een appartementsgebouw aan de de Burgschelde in Oudenaarde, heeft het pand voorlopig onbewoonbaar gemaakt. Bewoners brengen de volgende nacht en mogelijks zelfs dagen noodgewonden door op hotel. “We zijn moeten vluchten uit een verschrikkelijke rook”, getuigt Denis Paret, die nog ander bewoners is gaan alarmeren.

Het getroffen appartementsgebouw bevindt zich aan de Burgschelde nabij de Broodstraat in het centrum van Oudenaarde. Het was rond de middag dat Denis Paret de brandweer belde. “Mijn vrouw wou, zoals ze dat altijd doet na het middagmaal, het afval naar container in de kelder brengen. Toen ze de deur van de lift opende, zag ze rook opstijgen en is ze beginnen schreeuwen dat er brand was. Ik heb mijn telefoon gegrepen om de hulpdiensten te bellen. Terwijl de rook zich al snel door de gangen verspreidde, ben ik nog aan de deuren van de andere bewoners gaan kloppen om hen naar buiten te roepen. Ik had ondertussen een zaklamp nodig om nog de weg te vinden. Zo snel was de rook zich aan het verspreiden. Maar gelukkig heeft niemand gepanikeerd en is iedereen vlot naar buiten geraakt. Niemand is gewond en dankzij de brandweer is ook mijn kanarie nog in veiligheid gebracht”, prijst Denis zich gelukkig.

In lichterlaaie

“Toen we arriveerden, was er in de kelder een felle brand met een zeer grote rookontwikkeling. De brand heeft er gewoed in een bergruimte”, zegt kapitein Dirk Darragas van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Zijn manschappen hadden het vuur snel onder controle, maar de garage onder het appartementsgebouw heeft toch veel schade opgelopen. Er zijn ondermeer leidingen van de elektriciteitsvoorziening en van de waterafvoer beschadigd. Daardoor is het pand zelfs tijdelijk onbewoonbaar.

Op hotel

Enkele bewoners zijn opgevangen door familie. Zeven anderen krijgen voorlopig onderdak in het hotel De Zalm aan de Markt in Oudenaarde. Het is onduidelijk voor hoelang dat zal zijn. “We hebben vernomen dat de huisbazin al hard haar best heeft gedaan om aannemers te vinden voor de herstelling van de schade en hopen dat we snel kunnen terugkeren. Alle lof overigens voor de manier waarop we door de hulpdiensten en de stad zijn opgevangen”, zegt een bewoner.