VIDEO. Auto duikt Schelde in, bestuurder kan naar de kant zwemmen Ronny De Coster

09 maart 2019

06u16

Bron: Eigen berichtgeving 53 Oudenaarde In de Oudenaardse deelgemeente Melden hebben duikers van de brandweer in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uit de Schelde gehaald. De BMW was rond middernacht in het water beland. De bestuurder kon zich in veiligheid brengen en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is nog een heel eind verder gedreven en werd pas uren later gelokaliseerd en bovengehaald.

De hulpdiensten werden rond middernacht gealarmeerd door een schipper die op de grens van Melden en Kluisbergen een auto in de Schelde had gezien. Bij aankomst van het MUG- en ambulanceteam van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde was de bestuurder al uit het water. De man was op eigen kracht naar de oever kunnen zwemmen. Hij verkeerde niet in levensgevaar, maar was onderkoeld en verkeerde in shock toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Grote zoekactie

Omdat het onduidelijk was of er nog mensen in de gezonken auto zaten en de verwarde bestuurder daarover geen duidelijkheid kon verschaffen, begon de brandweer samen met de scheepvaartpolitie een grootscheeps zoekactie. Daarvoor werden duikers van de brandweerposten Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse, Brakel en Gavere ingezet en stuurde de brandweerzone Centrum (Gent) een sonarboot.

Door de sterke stroming en een ijskoude wind verliep de zoekactie vrij moeilijk en was ze voor de manschappen ook niet zonder gevaar. De auto werd uiteindelijk gevonden op ruim 110 meter voorbij de plaats waar hij in het water was gedoken.

Met lekke band langs jaagpad

De BMW met Poolse nummerplaten werd rond 3.35 uit het water gehaald. Een getuige heeft aan de politie verklaard, dat hij vlak voor het ongeval de auto met een lekke band langs de trekweg heeft zien rijden. Het is onduidelijk waarom de bestuurder het verbod om op het jaagpad te rijden genegeerd heeft.