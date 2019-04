Vermoeid maar voldaan: 3.000 KSA’ers finishen hun Joepietocht aan de Donkvijver in Oudenaarde Lieke D'hondt

19 april 2019

14u20 8 Oudenaarde Drieduizend vermoeide, maar gelukkige KSA’ers zijn neergestreken aan de Donkvijver in Oudenaarde. Ze hebben er hun tweejaarlijkse Joepietocht opzitten en legden in vier dagen tijd honderd kilometer te voet af. Een vermoeiende tocht, maar hij was het waard. “En nu gaan we feesten.”

Ze zijn erin geslaagd: de drieduizend KSA’ers tussen 14 en 16 jaar die op elf verschillende locaties in Vlaanderen zijn gedropt, hebben de mysterieuze ‘Stad X’ bereikt. Dit jaar is dat Oudenaarde. Ze hebben er honderd kilometer voor moeten stappen, hebben de route gezocht aan de hand van creatieve tochttechnieken en hebben elke nacht een slaapplaats moeten zoeken bij gastvrije gezinnen. Als dan eindelijk de finish is bereikt, wacht de wandelaars aan de Donkvijver een welverdiende beloning: een uitgebreid assortiment aan eten, een ligweide om de vermoeide beentjes wat rust te geven, een feestzone met dj’s en een activiteitenzone voor wie nog niet te vermoeid is na vier dagen stappen.

Feestje bouwen

Voor de meisjes van KSA Roodkapjes Buggenhout was het hun eerste Joepietocht. Zij rusten eerst wat uit in de ligweide. “Wat zalig om eindelijk in ‘Stad X’ toe te komen. We beseffen nog niet goed dat we er eindelijk zijn”, reageren de meisjes in koor. Ze hebben dan ook afgezien de voorbije dagen. “Hoewel het vandaag de kortste etappe was van de vier, zaten de kilometers van de voorbije dagen toch in onze benen”, vertelt leidster Yana. “Het ging vandaag wat moeizaam en we hebben heel traag gestapt, maar het feit dat we er bijna waren heeft ons gemotiveerd.” Of ze straks nog de fut vinden om recht te staan en te dansen, zijn ze nog niet zeker. “We zijn uitgeput, maar we gaan toch een klein feestje bouwen. Al zittend, waarschijnlijk”, lachen de meiden.

Andere geluiden bij KSA Ter Straeten uit Brugge. Deze groep heeft duidelijk nog energie over na honderd kilometer wandelen en komt al zingend aan in Oudenaarde. “De adrenaline begint al terug te werken, we zijn klaar om te feesten”, reageert Justine. Het feest barst pas echt los als alle stappers ‘Stad X’ hebben bereikt. Wie eerst of laatst aankomt, maak niet uit. “Joepie is geen wedstrijd met winnaars en verliezers. Het is een grote uitdaging die jongeren als groep tot een goed eind proberen te brengen.”, vertelt nationaal coördinator van KSA Brecht Goerlandt. Na het slotevenement volgt nog een laatste wandeling naar het station, waar de KSA’ers de trein huiswaarts nemen.