Vermaard Huyze Crombé voor Winterwarmte uitzonderlijk open als koffie- en tapasbar Zeventig handelaars verwennen hun klanten drie dagen lang Ronny De Coster

22 november 2018

11u54 0 Oudenaarde Aan de Markt in Oudenaarde zwaait de deur van het bekende, maar al enige tijd gesloten, restaurant Crombé open. “Ik ben zo dol op dit uitzonderlijk mooie pand, dat ik er iets wil mee doen”, zegt Nathalie Vanderstraeten van traiteurszaak Blockeel. Het is een pop-up geworden: een koffiehuisje en wijnbar waar je drie dagen terecht kan. Het is één van de vele initiatieven in het kader van Winterwarmte: maar liefst 70 handelaars in het centrum verwelkomen hun klanten met extra activiteiten.

Huyze Crombé aan de Markt in Oudenaarde staat al een tijdje leeg. Tot voor enkele jaren was hier het befaamde restaurant van Yves Crombé gevestigd. De al wat minder jonge inwoners van Oudenaarde en omgeving herinneren zich Huyze Crombé als dé feestzaal van de stad. “Koning Boudewijn is hier ooit zelfs komen dineren”, zegt Yves Crombé met enige trots. Hij nam de zaak over van zijn ouders en stond hier 35 jaar achter het fornuis.

Kieskeurig

Crombé zoekt een nieuwe huurder, maar is kieskeurig. “We kregen al aanbiedingen voor een brasserie, maar hopen dat iemand opdaagt die hier met respect voor de grandeur van dit pand iets moois kan van maken”, zegt Yves.

Nathalie Vanderstraeten, die samen met haar man Tom Blockeel de Oudenaardse slagerij-traiteurszaak Blockeel uitbaat, heeft hem alvast kunnen overtuigen, zij het voor een tijdelijk initiatief.

“Ik ben dol op dit gebouw met zijn verschillende prachtige kamers en zalen en fantastisch zicht op de Markt en het stadhuis. Het zat al lang in mijn hoofd hier iets mee te doen. Winterwarmte leek me een goede aanleiding. Wij nemen elk jaar deel aan dit gezamenlijk initiatief van de Oudenaardse handelaars. Maar de ligging van onze winkel in de Prins Leopoldstraat is niet ideaal: ik wou toch liever naar de Markt”, motiveert Nathalie.

Wijn- en tapasbar + koffiehuis

“We gaan hier een wijn- en tapasbar en ook een koffiehuisje uitbaten”, kondigt ze aan. “Dit is de ideale gelegenheid om mensen nog eens te laten genieten van deze uitzonderlijke locatie”, bedenkt Nathalie. Ze maakt van de gelegenheid ook gebruik om het eindejaarsassortiment van haar traiteurszaak voor te stellen.

Zeventig handelaars

Aan Winterwarmte, de grootste jaarlijkse activiteit van de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad, nemen vrijdag23 , zaterdag 24 en zondag 25 november meer dan zeventig horeca-uitbaters en winkeliers deel.

“Dat maakt van deze editie de voorlopig allergrootste”, zegt Tine Ballekens. “Alle deelnemers nemen drie dagen lang de tijd om hun passie en vakkennis met hun bezoekers te delen. Ze laten je proeven van hun producten, gaan in dialoog over hun assortiment. Ze verrassen je tijdens workshops en demonstraties met originele tips en advies uit de eerste hand. Op verschillende plaatsen krijg je ook een kijkje achter de schermen”, vat Tine het concept samen.

Welke handelaars deelnemen en wat er overal te beleven valt, staat op de website https://www.winterwarmte-oudenaarde.be.