Verkiezingen maken projecten duurder WERKEN KOSTEN HALF MILJOEN EURO MEER DAN VOORZIEN RONNY DE COSTER

07 maart 2018

02u53 0 Oudenaarde Het jaar voor de verkiezingen is financieel niet de meest geschikte periode om grote werken uit te voeren. Dat ondervindt het stadsbestuur: het betaalt aan enkele dossiers ruim een half miljoen euro meer dan voorzien. "Aannemers drijven de prijzen op omdat ze veel werk hebben", zegt schepen Peter Simoens (Open Vld). "Dat had de stad kunnen weten", vindt gemeenteraadslid Maarten Blondeel.

Het stadsbestuur betaalt méér dan voorzien voor vier geplande werkzaamheden. Zo had het 43.201 euro voorzien voor de bouw van een pompstation voor de waterbeheersing aan het voetbalterrein van KWIK Eine. Dat bedrag blijkt uiteindelijk niet te volstaan: de aannemer vraagt voor het werk 69.488 euro. Dat is 60% meer. Ook de onlangs aangekondigde vernieuwing van de Einestraat en Lappersfort in het centrum van Oudenaarde zou 247.858 euro kosten, zo had het stadsbestuur becijferd. Maar voor dat bedrag begint de aannemer niet aan de heraanleg van het wegdek: de stad moet 326.729 euro betalen (+ 31%). Voor de renovatie van de voormalige gemeenteschool van Nederename, krijgt de aangestelde aannemer 196.912 euro. Dat is tien procent meer dan de oorspronkelijk becijferde 178.040 euro. Het meest in het oog springt de meerprijs voor de aanleg van twee rugbyvelden aan de Aalststraat. Dat project zal niet 487.774, maar 740.133 euro kosten. Hier bedraagt de stijging dus maar liefst 51%. De vier projecten samen kosten Oudenaarde ruim een half miljoen extra: 1.333.263 in plaats van 778.883 euro.





Verkeerde inschatting

Het verschil tussen de voorziene en uiteindelijk te betalen bedragen is volgens schepen van Sport Peter Simoens niet te wijten aan een verkeerde inschatting van de werkzaamheden. Hij legt de oorzaak bij de aannemers. "In het jaar voor de verkiezingen krijgen de aannemers zo veel opdrachten dat ze hun prijzen opdrijven. Gemiddeld vragen ze voor werkzaamheden tegenwoordig gemiddeld twintig procent meer. Dat is de wet van vraag en aanbod", verklaart Simoens waarom alles duurder wordt.





Te verwachten

Gemeenteraadslid Maarten Blondeel (sp.a) vindt dat de stad zich wel makkelijk bij de feiten neerlegt. "Het stadsbestuur had die prijsstijgingen toch perfect kunnen verwachten en inschatten. Als je weet dat aannemers duurder zijn tijdens het jaar voor de verkiezingen, dan moet je daarop inspelen door projecten vroeger te laten afwerken", vindt Blondeel.