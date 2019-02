Verkeersbord aangereden, maar politie niet gebeld: 21 dagen rijverbod LDO

01 februari 2019

14u55 0 Oudenaarde Een ritje naar het station van Oudenaarde is voor A.A. in de politierechtbank geëindigd. De bestuurster reed met haar wagen op een verkeerseiland aan het Tacambaroplein en raakte daarbij een verkeersbord.

De vrouw stapte nog uit om de schade aan haar voertuig te controleren, maar reed daarna weg. “Mijn cliënte besloot eerst haar passagiers af te zetten aan het station en kreeg daarna telefoon dat ze naar huis moest voor de kinderen. Ze was van plan om later naar de politie te bellen en ze was dus verbaasd toen die al aan haar deur stond”, schetste de advocaat van de bestuurster. Hij voegde er nog aan toe dat de aanrijding wel meeviel en dat het verkeersbord al beschadigd was toen zijn cliënte op het verkeerseiland reed.

Omdat de bestuurster vluchtmisdrijf pleegde, legde de politierechter haar een boete van 1.760 euro op, waarvan 800 euro met uitstel. De vrouw mag ook 21 dagen niet met de wagen rijden.