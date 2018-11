Verkeer in centrum Oudenaarde zit vast door defect aan hefbrug over de Schelde Ronny De Coster

09 november 2018

De hefbrug over de Schelde is geblokkeerd. Schepen kunnen er onderdoor maar het wegverkeer moer omrijden. Er is een technisch defect. Waterwegen en Zeekanaal heeft technici ter plaatse gestuurd om de brug weer in beweging te krijgen.

Als gevolg van de panne staan in het centrum van Oudenaarde auto’s aan te schuiven in lange files.