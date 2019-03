Verenigingen willen vooral eigen stek, stad belooft overleg Ronny De Coster

26 maart 2019

13u28 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde moet meer inspanningen doen om culturele verenigingen onderdak te bieden, want een eigen stek hebben, dat maakt voor verenigingen een groot verschil”, alarmeert toneelregisseur en Groen-gemeenteraadslid Eric Meirhaeghe. “Maar hij vertelt niks nieuws: we kennen het probleem en zijn er volop mee bezig”, reageert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Eric Meirhaeghe trok zelf op onderzoek om te achterhalen wat de precieze noden en behoeften van de verenigingen zijn. “Om een zo volledig mogelijk beeld te hebben, contacteerde ik tachtig verenigingen uit verschillende sectoren: muziekbands, harmonieën en orkesten, kunstkringen, zangkoren, theaterverenigingen, cultuurfondsen en andere socio-culturele verenigingen. Na telefonische opvolging ontving ik maar liefst 73 antwoorden terug. Dat maakt mijn conclusies wel representatief”, vindt Eric Meirhaeghe.

Een eigen huis

De belangrijkste conclusie van Meirhaeghes onderzoek is dat het voor verenigingen vooral een verschil maakt of ze al dan niet een eigen lokaal hebben. “Bands of toneelverenigingen die over een eigen locatie of vaste stek beschikken, zijn best wel tevreden. Soms is die locatie aan renovatie toe, zoals de parochiezaal van Ename, Mullem of Bevere, maar het voordeel van een eigen ruimte is groot. Het is goedkoper en materiaal kan achtergelaten en gestockeerd worden. Verenigingen die geen eigen repetitieruimte hebben, zijn veel minder tevreden: een geschikte locatie huren is te duur en geeft vaak niet de mogelijkheid tot stockage. Enkele verenigingen spreken van een vestzak-broekzak operatie van de stad: de subsidies die verenigingen ontvangen van de stad vloeien onmiddellijk terug naar de stad voor de huur van stedelijke accommodatie. Dat is toch absurd”, zegt Meirhaeghe.

Inventaris van zalen

Opmerkelijk: uit maar liefst 51 van de 73 antwoorden die Meirhaeghe kreeg, blijkt dat veel verenigingen niet echt weten welke zalen er in Oudenaarde beschikbaar zijn. Ze vragen een inventaris van alle zalen met prijzen, afmetingen, foto’s en beschikbaar materiaal.

“Niets nieuws onder de zon”, reageert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) op de rondvraag en de conclusies. “Dit is de info die wij al verzamelden voor de opmaak van het bestuursakkoord. In april zullen we de hele culturele sector betrekken in een participatietraject om een meerjarenplan uit te werken. Alvast zullen we op korte termijn de loodsen van de oude brandweerkazerne herinrichten en verdelen in ruimtes voor stockage en als atelier. De Sint-Jozefskerk wordt bruikbaar voor culturele en andere activiteiten”, voorziet Vercamer (CD&V).

“Stad bouwt aanbod uit”

De inventaris van culturele zalen is volgens hem bekend, terwijl de stad het aanbod verder uitbouwt. “We hebben De Woeker, De Sint-Jozefskerk, Kapel van het O-L-V Hospitaal, Schoolcomplex Leupegem, de kantschool in Mater (waarbij Luc Provost ons heeft aangegeven er opnieuw toneelvoorstellingen te willen laten doorgaan). Daarnaast is er ook het Erfgoedcentrum en komt er ook een nieuw ontmoetingscentrum in Ename waarbij de multifunctionele zaal zo zal worden ingericht dat ook daar culturele, toneel- en andere voorstellingen mogelijk zullen zijn. Er zijn dan nog de ontmoetingscentra’s in de andere deelgemeenten. Daarnaast start in het najaar ook de restauratie van het oud-hospitaal, die in mei-juni 2020 zou moeten rond zijn. En tenslotte willen we ook de Woekersite uitbouwen tot een heuse culturele site met alles erop en eraan”, zo blikt Vercamer vooruit.