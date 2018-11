Verdachte van brandstichting blijft in cel, maar wordt op eigen vraag opnieuw verhoord Ronny De Coster

16 november 2018

16u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De vrouw die aan de politie had bekend dat ze maandag brand had gesticht in haar huurwoning aan de Rozenstraat in Nukerke, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde vandaag beslist. Opmerkelijk is wel, dat de vrouw op eigen vraag opnieuw wordt verhoord. Waarom dat gebeurt, wil haar advocaat in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Dat de 33-jarige vrouw weinig kans maakte om vrijgelaten te worden, stond in de sterren geschreven. De onderzoeksrechter in Oudenaarde had de dame deze week aangehouden op beschuldiging van brandstichting bij nacht in een bewoond pand, wat één van de zwaarste kwalificaties is in het wetboek.

Toch bevat de beschikking van de raadkamer vandaag een opmerkelijke clausule: er komt maandag een nieuw verhoor. En dat gebeurt op vraag van de verdachte zelf.

“In het belang van het onderzoek kan ik hierover geen details geven. Ook de reden waarom mijn cliënte gevraagd heeft om voor de derde keer verhoord te worden, kan ik niet vertellen”, zegt haar advocaat Lieven De Pessemier.

Geen beroep aangetekend

In principe blijft een verdachte minstens een maand in de cel als de raadkamer de aanhouding bevestigt. Of het verhoor maandag daaraan iets kan veranderen, is niet duidelijk. “Ik denk dat het nog alle kanten uit kan. We gaan in afwachting alvast geen beroep aantekenen tegen de beschikking van de raadkamer, omdat we het onderzoek zijn gang willen laten gaan en alle kansen willen geven”, zegt de advocaat.