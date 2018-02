Verbouwing sporthal loop vertraging op 21 februari 2018

02u47 0 Oudenaarde De verbouwing van de stedelijke sporthal loopt vertraging op. De heropening was gepland voor begin juli. "Met de huidige stand van zaken zal dat pas in augustus zijn. De aannemer verantwoordelijk voor de ruwbouw zal dan ook een boete krijgen", zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld). Voor de sportverenigingen ziet hij geen problemen.

Rond deze tijd had de sporthal aan de Rode Los al helemaal winddicht moeten staan. Maar de aannemer van het buitenschrijnwerk kon nog maar pas aan het werk. "De firma die verantwoordelijk is voor de ruwbouw, is veel langer bezig geweest dan was voorgeschreven. Daardoor kon de elektricien niet aan de slag en moesten ook de daaropvolgende aannemers wachten. Het resultaat is dat we anderhalve maand vertraging hebben opgelopen", zegt sportschepen Peter Simoens. "De stad stuurt de aannemer van de ruwbouw een ingebrekestelling. Zoals dat in het lastenboek is voorzien, zal er bij de betaling van het werk een boete worden verrekend."





Sportclubs

Volgens de schepen moeten de sportclubs, die nu tijdelijk in andere sportzalen onderdak krijgen, zich geen zorgen maken. "De heropening was voor de maand juni voorzien. Met de huidige stand van zaken ziet het ernaar uit dat het augustus wordt. Dat schept nog geen grote problemen. Het wedstrijdseizoen herneemt toch pas in september. Clubs die begin augustus al trainingen organiseren, zullen dat kunnen op hun tijdelijke locatie", aldus Simoens. (DCRB)