Vera De Merlier trekt lijst Open Vld voor provincie 05 mei 2018

Vera De Merlier uit Oudenaarde wordt bij de provincieraadsverkiezingen in oktober de lijsttrekker voor Open Vld in de regio Oudenaarde-Aalst. Dat heeft haar partij beslist.





De Merlier is sinds 2006 liberaal provincieraadslid en is vooral actief in de domeinen KMO-middenstand, kunsten en cultuurpatrimonium, erediensten en vrijzinnigencentra, leefmilieu en natuur, sport, stedenbouw, personeel en onderwijs.





De Oudenaardse politica is al zo'n 25 jaar voorzitter van de Open Vld-onderafdeling-Volkegem en is ook zes jaar gemeenteraadslid geweest in Oudenaarde. De Merlier is de echtgenote van Peter Simoens, die in Oudenaarde schepen van Sport is. (DCRB)