Veertiger vlucht voor alcoholcontrole en crasht bij achtervolging in Oudenaarde Ronny De Coster

06 januari 2019

19u00

Oudenaarde Aan de Kortrijkse Heerweg op de grens van Bevere en Moregem is zondag een auto gecrasht, die werd achtervolgd door de politie. De chauffeur had geweigerd te stoppen voor een alcoholcontrole.

Het was even over drie uur, toen een interventieploeg van de politie Vlaamse Ardennen in de Sint-Jozefswijk in Oudenaarde een wagen aan de kant wilde. Maar de chauffeur van de witte Lexus negeerde het bevel. Agenten moesten opzij springen, waarna de auto wegscheurde.

Achtervolging door centrum

Daarop zette de politie de achtervolging in. De vluchtende chauffeur raasde onder meer langs de Koningin Elisabethlaan, de Prins Leopoldstraat de Markt en het Tacambaroplein in het centrum van Oudenaarde en koos dan de richting Bevere. Daar liep het fout: in een bocht aan de Kortrijkse Heerweg aan de grens met Moregem verloor de chauffeur de controle over het stuur. De wagen kwam in de berm terecht en sloeg daarbij over de kop.

De bestuurder, een man van rond de veertig, bleef ongedeerd. Een team van de brandweerpost moest naar de plaats van het ongeval om brokstukken van de gecrashte wagen op te ruimen. De auto is klaar voor het schroot.