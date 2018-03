Veertig kinderen ziek in paar uur tijd DIRECTIE VOOR RAADSEL: SLACHTOFFERS OP VIER CAMPUSSEN RONNY DE COSTER

02u52 0 Oudenaarde In Bernardusscholen Oudenaarde zijn in een paar uur tijd tientallen kinderen plots ziek geworden. Liefst 40 leerlingen werden dinsdag na de middagpauze misselijk. Een onderzoek wees uit dat het niets met de keuken heeft te maken. "We staan voor een raadsel", zegt coördinerend directeur Thierry Goedefroidt.

Het was dinsdag rond halfdrie, toen in de lagere graad van de Bernardusscholen Oudenaarde leerlingen plots ziek werden. "Ze kregen buikkrampen en diarree en moesten overgeven. Na een half uur ging het al om een dertigtal leerlingen. Tegen het einde van de schooldag zaten we aan veertig zieken", vertelt Thierry Goedefroidt, coördinerend directeur van Bernardusscholen Oudenaarde. "Als in zo'n korte tijd na het middagmaal zo veel leerlingen ziek worden, lijkt een voedselvergiftiging de meest logische verklaring. Toch hebben niet alle getroffen leerlingen een warme maaltijd genomen. Dat verkleint het vermoeden dat de oorzaak in de keuken te zoeken is", bedenkt Goedefroidt.





"Toch hebben we het Federaal Voedselagentschap ingeschakeld om na te gaan of er een bron van besmetting in de keuken of in de voedingswaren te vinden is. Tot op heden hebben we daar geen bewijs van. Het Voedselagentschap heeft onze keuken grondig gecontroleerd en veilig bevonden. De keuken werd vrijgegeven. Dat betekent dat die morgen, donderdag, weer opengaat", kondigde de algemeen directeur gisteren aan.





Snelle verspreiding

Wat het ziektefenomeen in de Bernardusscholen nog mysterieuzer maakt, is de snelle verspreiding over de verschillende campussen. Er zijn leerlingen getroffen van de drie campussen aan de Hoogstraat én ook van die aan Gelukstede, dat zo'n zeshonderd meter verder ligt. Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid kwam langs op de school om naar de oorzaak van de ziekteverschijnselen te zoeken. Die organisatie heeft bij de leerlingen stalen genomen om de oorzaak te achterhalen.





De leerlingen die dinsdag ziek zijn geworden, waren gisteren nog niet terug op school en het lijkt alsof de ziekte verder uitbreidt: gisteren zijn nog eens dertig extra zieken gemeld, verspreid over alle leerjaren op de vier campussen. "We staan echt voor een raadsel. Dit lijkt op een buikvirus, maar het is onduidelijk hoe dat zo plots en zo snel slachtoffers maakt. In afwachting van wat het onderzoek oplevert, sporen we iedereen op school aan tot maximale handhygiëne. We hopen uiteraard zo snel mogelijk te achterhalen wat er aan de hand is", besluit Goedefroidt.